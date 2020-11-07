Украина проиграла России во втором матче отбора на Евро-2022 по гандболу в Минске

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 7 ноября, состоялась игра между сборными Украины и России в рамках отбора на чемпионат Европы-2022 по гандболу.

Украинцы минимально уступили в обоих таймах, потерпев поражение во второй игре с Россией.

Первая встреча состоялась 5 ноября и завершилась вничью – 27:27.

Квалификация на чемпионат Европы-2022

Минск, Беларусь

Россия – Украина – 30:28 (15:14, 15:14)

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?