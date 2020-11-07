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Украина проиграла России во втором матче отбора на Евро-2022 по гандболу в Минске
07.11.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 7 ноября, состоялась игра между сборными
Украинцы минимально уступили в обоих таймах, потерпев поражение во второй игре с Россией.
Первая встреча состоялась 5 ноября и
Квалификация на чемпионат Европы-2022
Минск, Беларусь
Россия – Украина – 30:28 (15:14, 15:14)
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Сегодня, 7 ноября, состоялась игра между сборными Украины и России в рамках отбора на чемпионат Европы-2022 по гандболу.
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