"Городея" минимально обыграла "Слуцк"

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Футболисты "Городеи" обыграл "Слуцк" в чемпионате Беларуси, сообщает Sputnik.

В субботу "Слуцк" на своем поле принимал "Городею" в рамках 28-го тура Высшей лиги чемпионата страны. Гости праздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Альберт Габараев (42-я) минута.

После 28 туров "Городея" располагается на 13-й строчке с 30 баллами в активе. "Слуцк" на позицию ниже с 27 очками.

Следующий матч "Городея" проведет 22 ноября дома против брестского "Динамо". "Слуцк" в этот же день в гостях сыграет против "Немана".