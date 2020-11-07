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"Городея" минимально обыграла "Слуцк"

07.11.2020 17:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Футболисты "Городеи" обыграл "Слуцк" в чемпионате Беларуси, сообщает Sputnik.

© Photo : "ВКонтакте" / Футбольный клуб "Витебск"
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В субботу "Слуцк" на своем поле принимал "Городею" в рамках 28-го тура Высшей лиги чемпионата страны. Гости праздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Альберт Габараев (42-я) минута.

После 28 туров "Городея" располагается на 13-й строчке с 30 баллами в активе. "Слуцк" на позицию ниже с 27 очками. 

Следующий матч "Городея" проведет 22 ноября дома против брестского "Динамо". "Слуцк" в этот же день в гостях сыграет против "Немана".

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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"Городея" выиграла третий матч кряду и обошла "Слуцк" в таблице – сейчас команда на 13-м месте.
 
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