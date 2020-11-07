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«Шахтер» – БАТЭ. Матч начался с минуты молчания в память о погибшем шахтере
07.11.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» принимает БАТЭ.
Игра стартовала с минуты молчания в память о погибшем 4 ноября шахтере Николае Леончике.
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Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» принимает БАТЭ.
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