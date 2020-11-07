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Владислав Татур: «Судейство в этом сезоне, конечно, просто ужас. Очень много ошибок»
07.11.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Владислав Татур поделился мнением о матче «Динамо» Брест – «Торпедо-БелАЗ» (2:3).
«Был уверен в результативной игре: Брест – лучшая атака на дистанции сезона, а Жодино – последних пяти туров. Да, у «Торпедо» был легкий календарь, но качество атакующей группы и стиль Пунтуса позволяют «автозаводцам» создавать моменты с любым соперником.
У «Торпедо» едва не украли победу, но справедливость иногда есть. Ну а судейство в этом сезоне, конечно, просто ужас. Очень много ошибок, причем в больших матчах», – написал Татур в своем
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Журналист Владислав Татур поделился мнением о матче «Динамо» Брест – «Торпедо-БелАЗ» (2:3).
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