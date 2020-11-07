Владислав Татур: «Судейство в этом сезоне, конечно, просто ужас. Очень много ошибок»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Владислав Татур поделился мнением о матче «Динамо» Брест – «Торпедо-БелАЗ» (2:3).

«Был уверен в результативной игре: Брест – лучшая атака на дистанции сезона, а Жодино – последних пяти туров. Да, у «Торпедо» был легкий календарь, но качество атакующей группы и стиль Пунтуса позволяют «автозаводцам» создавать моменты с любым соперником.

У «Торпедо» едва не украли победу, но справедливость иногда есть. Ну а судейство в этом сезоне, конечно, просто ужас. Очень много ошибок, причем в больших матчах», – написал Татур в своем Telegram-канале .