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«Динамо» Брест – «Торпедо-БелАЗ». Кульбаков показал красную карточку Ковальчуку

07.11.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в матче 28 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» уступило «Торпедо-БелАЗ» (2:3).

На 59-й минуте матча был удален главный тренер брестского клуба Сергей Ковальчук.

Главный арбитр игры Алексей Кульбаков показал прямую красную карточку специалисту за чрезмерную эмоциональность у бровки.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!

 
 
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Сегодня в матче 28 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» уступило «Торпедо-БелАЗ» (2:3).
 
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