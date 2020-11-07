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«Динамо» Брест – «Торпедо-БелАЗ». Кульбаков показал красную карточку Ковальчуку
07.11.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в матче 28 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» уступило «Торпедо-БелАЗ» (2:3).
На 59-й минуте матча был удален главный тренер брестского клуба Сергей Ковальчук.
Главный арбитр игры Алексей Кульбаков показал прямую красную карточку специалисту за чрезмерную эмоциональность у бровки.
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Сегодня в матче 28 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» уступило «Торпедо-БелАЗ» (2:3).
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