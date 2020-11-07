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Брестское "Динамо" на последних минутах проиграло "Торпедо-БелАЗ"

07.11.2020 19:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Жодинский футбольный клуб "Торпедо-БелАЗ" обыграл брестское "Динамо" в чемпионате Беларуси, сообщает Sputnik.

© Photo : "ВКонтакте" / ФК "Городея"
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Брестчане в субботу принимали в гостях "автозаводцев" в рамках 28-го тура Высшей лиги. "Динамовцы" открыли счет на 32-й минуте после точного удара Дениса Лаптева. После перерыва, на 56-й минуте, Юрий Габовда сравнял цифры на табло СОК "Брестский". Спустя 18 минут Габовда оформил дубль. За две минуты до окончания основного времени Михаил Гордейчук реализовал пенальти - 2:2. В компенсированное время Дмитрий Антилевский принес "автозаводцам" победу.

Благодаря победе жодинцы поднялись на четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 баллов. Брестское "Динамо" на пятой строчке с 48 баллами. 

22 ноября брестчане сыграют на выезде против "Городеи". Жодинцы в этот же день на своем поле сразятся против "Ислочи".

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Жодинский футбольный клуб "Торпедо-БелАЗ" обыграл брестское "Динамо" в чемпионате Беларуси, сообщает Sputnik. © Photo : ...
 
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