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Сергей Ковальчук: «Для зрителей это было, наверное, очень весело, а для нас – не очень весело»
07.11.2020 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо»
– Проиграли, к сожалению, важную игру. Для зрителей это было, наверное, очень весело, а для нас – не очень весело. Был один момент, за который я получил карточку. Я хотел бы извиниться перед резервным арбитром. Это немножко эмоции. Я так думаю, что и они должны повнимательнее следить за игрой. В любом случае, извиняюсь. Что касается игры: проиграли важную игру. В принципе, все.
- Вынужденно экспериментальная линия защиты. Как оцените игру Нойока на позиции центрального защитника?
– Так у нас нет защитников, поэтому приходится что-то придумывать. Когда и ушел Кики… Кто есть, тем и играем. Это наши проблемы. Чего тут жаловаться.
- А что с Кики?
– Повреждение задней поверхности бедра. Пока не знаю. Будем смотреть. Хорошо, что есть небольшая пауза. Посмотрим.
- Замены были произведены лично вами?
– Практически да. Хотелось, конечно, сделать не такие замены. Понятно, что мной замены проведены, просто хотелось не такие замены сделать. К сожалению, были две вынужденных, поэтому сделали такие.
- Какие были бы замены без вынужденных?
– Очень хотел видеть Диалло. Чувстовал, что либо в паре с Лаптевым, либо отдельно. Если бы мы, я уверен просто, освежили линию атаки… Понятно, что в обороне ошибок тоже надопускали, но, я уверен, что мы бы не проиграли эту игру.
- Задним числом вы бы в нынешней ситуации не строили оборону из других игроков?
– Так, а из кого? У нас дисквалифицированы все.
- А если вариант не выпускать Нойока, а опустить Кисляка?
– Во-первых, знал бы прикуп – жил бы в Сочи. А во-вторых, я не думаю, что там кардинально что-то бы изменилось. Может бы потеряли где-то в середине. Я понимал, что будет игра «в размен», но надеялся. В этой игре мы, в принципе, чувствовали себя неплохо. Думал, что мы больше реализуем моментов. Но, к сожалению, нет.
- Если бы не этот шальной гол на последней минуте, то это очко бы вам сыграло роль?
– В концовке любое очко на вес золота. Поэтому, конечно, очень обидно проигрывать на последней секунде, – сказал Ковальчук.
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился мнением о матче против «Торпедо-БелАЗ» (2:3).
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