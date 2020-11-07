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Сергей Ковальчук: «Для зрителей это было, наверное, очень весело, а для нас – не очень весело»

07.11.2020 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился мнением о матче против «Торпедо-БелАЗ» (2:3).

– Проиграли, к сожалению, важную игру. Для зрителей это было, наверное, очень весело, а для нас – не очень весело. Был один момент, за который я получил карточку. Я хотел бы извиниться перед резервным арбитром. Это немножко эмоции. Я так думаю, что и они должны повнимательнее следить за игрой. В любом случае, извиняюсь. Что касается игры: проиграли важную игру. В принципе, все.

- Вынужденно экспериментальная линия защиты. Как оцените игру Нойока на позиции центрального защитника?

– Так у нас нет защитников, поэтому приходится что-то придумывать. Когда и ушел Кики… Кто есть, тем и играем. Это наши проблемы. Чего тут жаловаться.

- А что с Кики?

– Повреждение задней поверхности бедра. Пока не знаю. Будем смотреть. Хорошо, что есть небольшая пауза. Посмотрим. 

- Замены были произведены лично вами?

– Практически да. Хотелось, конечно, сделать не такие замены. Понятно, что мной замены проведены, просто хотелось не такие замены сделать. К сожалению, были две вынужденных, поэтому сделали такие.

- Какие были бы замены без вынужденных?

– Очень хотел видеть Диалло. Чувстовал, что либо в паре с Лаптевым, либо отдельно. Если бы мы, я уверен просто, освежили линию атаки… Понятно, что в обороне ошибок тоже надопускали, но, я уверен, что мы бы не проиграли эту игру.

- Задним числом вы бы в нынешней ситуации не строили оборону из других игроков?

– Так, а из кого? У нас дисквалифицированы все.

- А если вариант не выпускать Нойока, а опустить Кисляка?

– Во-первых, знал бы прикуп – жил бы в Сочи. А во-вторых, я не думаю, что там кардинально что-то бы изменилось. Может бы потеряли где-то в середине. Я понимал, что будет игра «в размен», но надеялся. В этой игре мы, в принципе, чувствовали себя неплохо. Думал, что мы больше реализуем моментов. Но, к сожалению, нет. 

- Если бы не этот шальной гол на последней минуте, то это очко бы вам сыграло роль?

– В концовке любое очко на вес золота. Поэтому, конечно, очень обидно проигрывать на последней секунде, – сказал Ковальчук.

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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился мнением о матче против «Торпедо-БелАЗ» (2:3).
 
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