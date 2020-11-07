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Белорусская женская сборная не примет участие в ноябрьском окне квалификации ЧЕ-2021

07.11.2020 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня специальная команда кризисного управления ФИБА Европа приняла решение о том, что матч Беларусь-Польша, запланированный на 12 ноября в Стамбуле (Турция) в рамках квалификации чемпионата Европы-2021, не состоится в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в составе белорусской сборной, передает сайт БФБ.

В Стамбуле свои отборочные игры должны были сыграть команды групп Е (Литва, Сербия, Турция и Албания) и F (Беларусь, Великобритания, Польша).

 
 
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Сегодня специальная команда кризисного управления ФИБА Европа приняла решение о том, что матч Беларусь-Польша, запланированный на 12 ноября в Стамбуле (Турция) в...
 
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