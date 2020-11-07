|
Белорусская женская сборная не примет участие в ноябрьском окне квалификации ЧЕ-2021
07.11.2020 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня специальная команда кризисного управления ФИБА Европа приняла решение о том, что матч Беларусь-Польша, запланированный на 12 ноября в Стамбуле (Турция) в рамках квалификации чемпионата Европы-2021, не состоится в связи с
В Стамбуле свои отборочные игры должны были сыграть команды групп Е (Литва, Сербия, Турция и Албания) и F (Беларусь, Великобритания, Польша).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня специальная команда кризисного управления ФИБА Европа приняла решение о том, что матч Беларусь-Польша, запланированный на 12 ноября в Стамбуле (Турция) в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)