Белорусская женская сборная не примет участие в ноябрьском окне квалификации ЧЕ-2021

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня специальная команда кризисного управления ФИБА Европа приняла решение о том, что матч Беларусь-Польша, запланированный на 12 ноября в Стамбуле (Турция) в рамках квалификации чемпионата Европы-2021, не состоится в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в составе белорусской сборной, передает сайт БФБ.

В Стамбуле свои отборочные игры должны были сыграть команды групп Е (Литва, Сербия, Турция и Албания) и F (Беларусь, Великобритания, Польша).