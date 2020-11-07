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Юрий Пунтус: «Как будто кто-то детектив написал. Те, кто был очевидцами матча против «Динамо», будут долго это вспоминать и обсасывать»

07.11.2020 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус дал послематчевый комментарий по итогам поединка против «Динамо-Брест» (3:2).

– Все, похоже, эмоции уже оставлены. Попытаюсь объективно. Понятно, что, если смотреть с позиции турнирной таблицы, то даже не очко каждое золотое или важное, а, образно, пол-очка. Поэтому, на поле были две команды, которые декларировали и пытаются своими действиями и игрой доказать, что мы тоже не лыком шиты и заслуживаем быть в верхней части таблицы и почувствовать какой-то медальный металл. В связи с этим и такая игра. 

Тем более, две команды, которые играют сами и дают играть. Две команды, которые любят атакующий футбол. Сегодня эти две команды столкнулись лоб в лоб. Игра, наверное, никого не могла оставить равнодушным, но развитие было просто, как будто кто-то детектив написал. Те, кто был очевидцами матча, будут долго это вспоминать и обсасывать. Если подвести итог коротко, то сказал ребятам, что мы, влюбленные в эту профессию, которая для нас стала жизнью, ради таких моментов и игр хочется, жить тренироваться и играть.

- Юрий Иосифович, после победного матча с БАТЭ вы сказали, что были самым счастливым человеком на планете. Сегодня схожие чувства?

– Дело в том, что это же дело временное. Я был в тот день самым счастливым, сегодня я опять, наверное, самый  счастливый и не отказываюсь от этих слов. Как сказал Олег Кубарев, наверное, мы сегодня имели хорошее настроение и сыграли так под настроение. Поэтому, да, конечно, счастливый, – сказал Пунтус. 

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус дал послематчевый комментарий по итогам поединка против «Динамо-Брест» (3:2).
 
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