Юрий Грабовский об интервью Парфеновича: «Клеймо неполноценности, которое и мучает персонажа»

Источник материала: Tribuna.com

Отец Михаила Грабовского Юрий поделился мнением об интервью Владимира Парфеновича.

«Очень некрасиво по отношению к коллегам по цеху», – написал Юрий Грабовский в Instagram Tribuna.com .

Один из пользователей в свою очередь высказал свое мнение об интервью: «Жестко, грубо, но по делу».

Юрий Грабовский отреагировал на данный комментарий.

«Никакого дела. Сплошь обида и зависть.

Дело в том, что, к сожалению, клеймо неполноценности, которое и мучает персонажа», – написал Грабовский.