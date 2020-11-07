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Юрий Грабовский об интервью Парфеновича: «Клеймо неполноценности, которое и мучает персонажа»

07.11.2020 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Отец Михаила Грабовского Юрий поделился мнением об интервью Владимира Парфеновича.

«Очень некрасиво по отношению к коллегам по цеху», – написал Юрий Грабовский в Instagram Tribuna.com.

Один из пользователей в свою очередь высказал свое мнение об интервью: «Жестко, грубо, но по делу».

Юрий Грабовский отреагировал на данный комментарий.

«Никакого дела. Сплошь обида и зависть.

Дело в том, что, к сожалению, клеймо неполноценности, которое и мучает персонажа», – написал Грабовский.

 
 
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Отец Михаила Грабовского Юрий поделился мнением об интервью Владимира Парфеновича.
 
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