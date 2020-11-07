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Стасевичу показали красную карточку в подтрибунном помещении после матча (Владислав Татур)
07.11.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Владислав Татур сообщил, что хавбеку БАТЭ Игорю Стасевичу показали красную карточку.
«Говорят, Стасевичу дали красную карточку в подтрибунном помещении после матча», – написал Татур в своем
Отметим, что БАТЭ сыграл вничью с «Шахтером» (1:1). Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Стецуриным.
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Журналист Владислав Татур сообщил, что хавбеку БАТЭ Игорю Стасевичу показали красную карточку.
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