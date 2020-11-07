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Алексей Пынтиков: «Восемь игроков и три представителя тренерского штаба сборной заболели коронавирусом»
07.11.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер сборной Беларуси Алексей Пынтиков рассказал о том, что
— Матч против Польши не будет. Сборная в Турцию не полетит.
— Информация про восемь заболевших баскетболисток — это правда?
— Да, восемь игроков и три представителя тренерского штаба.
— ФИБА еще ничего не сообщало о судьбе матча с Польшей?
— Ничего пока не говорили. Либо техническое поражение нам, либо перенос матча на другое окно. Пока не ясно, – сказал Пынтиков.
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Алексей Пынтиков: «Восемь игроков и три представителя тренерского штаба сборной заболели коронавирусом»
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