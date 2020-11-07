Алексей Пынтиков: «Восемь игроков и три представителя тренерского штаба сборной заболели коронавирусом»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Беларуси Алексей Пынтиков рассказал о том, что женская сборная не примет участие в ноябрьском окне квалификации ЧЕ-2021.

— Матч против Польши не будет. Сборная в Турцию не полетит.

— Информация про восемь заболевших баскетболисток — это правда?

— Да, восемь игроков и три представителя тренерского штаба.

— ФИБА еще ничего не сообщало о судьбе матча с Польшей?

— Ничего пока не говорили. Либо техническое поражение нам, либо перенос матча на другое окно. Пока не ясно, – сказал Пынтиков.