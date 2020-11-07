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Из протокола матча «Шахтер» — БАТЭ: «Стасевич непристойно выражался в адрес соперника, партнеров, судей, официальных лиц»

07.11.2020 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хавбек БАТЭ Игорь Стасевич после финального свистка матча против «Шахтера» получил красную карточку в подтрибунном помещении. Главный судья игры Сергей Стецурин в итоговом протоколе встречи зафиксировал мотивы, которыми руководствовался при принятии данного решения, передает «Прессбол».

«После окончания матча непристойное поведение (оскорбительные) выражения (жесты) в адрес соперника, партнера по команде, судей (включая четвертого судью), официальных лиц, зрителей», – написано в протоколе

Отметим, в следующем туре БАТЭ встретится с «Белшиной».

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Хавбек БАТЭ Игорь Стасевич после финального свистка матча против «Шахтера» получил красную карточку в подтрибунном помещении.
 
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