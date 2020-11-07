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Из протокола матча «Шахтер» — БАТЭ: «Стасевич непристойно выражался в адрес соперника, партнеров, судей, официальных лиц»
07.11.2020 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек БАТЭ Игорь Стасевич после финального свистка матча против
«После окончания матча непристойное поведение (оскорбительные) выражения (жесты) в адрес соперника, партнера по команде, судей (включая четвертого судью), официальных лиц, зрителей», – написано в протоколе
Отметим, в следующем туре БАТЭ встретится с «Белшиной».
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Из протокола матча «Шахтер» — БАТЭ: «Стасевич непристойно выражался в адрес соперника, партнеров, судей, официальных лиц»
Хавбек БАТЭ Игорь Стасевич после финального свистка матча против «Шахтера» получил красную карточку в подтрибунном помещении.
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