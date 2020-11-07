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Александр Лисовский: «Концовка? Это чистая психология. Цеплялись за результат, но, потом получили пенальти»

07.11.2020 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Александр Лисовский подвел итог матча против «Шахтера» (1:1), передает «Прессбол».

– Боевая игра, которая, наверное, понравилась зрителям. Вы видели: и наши болельщики и болельщики Солигорска аплодировали. Это говорит о том, что футболисты сегодня отдали все силы на футбольном поле. И получилась ничья.

- Чем вы бы объяснили неудачную концовку матча?

– Ну, счет был 1:0, это чистая психология. Цеплялись за результат, но,потом получили пенальти. И здесь надо понимать, что люди, которые забивают на последних минутах, всегда на кураже. Хозяева начали дальше, можно сказать, давить. Чисто психология, – сказал Лисовский.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Лисовский подвел итог матча против «Шахтера» (1:1), передает «Прессбол».
 
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