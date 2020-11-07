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Александр Лисовский: «Концовка? Это чистая психология. Цеплялись за результат, но, потом получили пенальти»
07.11.2020 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Лисовский подвел итог матча против «Шахтера» (1:1), передает
– Боевая игра, которая, наверное, понравилась зрителям. Вы видели: и наши болельщики и болельщики
- Чем вы бы объяснили неудачную концовку матча?
– Ну, счет был 1:0, это чистая психология. Цеплялись за результат, но,потом получили пенальти. И здесь надо понимать, что люди, которые забивают на последних минутах, всегда на кураже. Хозяева начали дальше, можно сказать, давить. Чисто психология, – сказал Лисовский.
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Александр Лисовский: «Концовка? Это чистая психология. Цеплялись за результат, но, потом получили пенальти»
Главный тренер БАТЭ Александр Лисовский подвел итог матча против «Шахтера» (1:1), передает «Прессбол».
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