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Ходасевич о пенальти в ворота БАТЭ: «Фол был. Куда тут судье деваться? Вон Кульбаков в Бресте ранее и не такие точки находил»

07.11.2020 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о матче «Шахтер» – БАТЭ (1:1).

«Шахтер давил и старался, БАТЭ терпел и прижимался. Команды дали эмоцию вечера, но не бабахнули фактурой по верху таблицы.

Гол БАТЭ – это лирика. Нехайчик и Гутор прошлой осенью отмечали чемпионство в Бресте, а теперь с той же целью хлопочут на разных берегах. Мяч скользнул под ногой вратаря – Паша закинул балл в копилку очков и общего годового зачета. Очень часто в комментариях встречал, что именно Нехайчик должен стать лучшим игроком года.

Гол «Шахтера» – это пенальти. Фол был. Архипов прыгнул под электричку Филиповича. Куда тут судье деваться? (Вон Кульбаков в Бресте ранее и не такие точки находил). А Бегунов бьющий? Еще не читал комментария солигорского тренера, но допускаю – умышленно. Под бьющих тренеры вратарей соперника готовятся, как правило. Если так, и если Бегунов в полном порядке, то почему нет? Сработало», – написал Ходасевич в своем Telegram-канале.

 
Теги: Брест
 
 
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