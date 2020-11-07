Ходасевич о пенальти в ворота БАТЭ: «Фол был. Куда тут судье деваться? Вон Кульбаков в Бресте ранее и не такие точки находил»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о матче – БАТЭ (1:1).

«Шахтер давил и старался, БАТЭ терпел и прижимался. Команды дали эмоцию вечера, но не бабахнули фактурой по верху таблицы.

Гол БАТЭ – это лирика. Нехайчик и Гутор прошлой осенью отмечали чемпионство в Бресте, а теперь с той же целью хлопочут на разных берегах. Мяч скользнул под ногой вратаря – Паша закинул балл в копилку очков и общего годового зачета. Очень часто в комментариях встречал, что именно Нехайчик должен стать лучшим игроком года.