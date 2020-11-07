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Ходасевич о пенальти в ворота БАТЭ: «Фол был. Куда тут судье деваться? Вон Кульбаков в Бресте ранее и не такие точки находил»
07.11.2020 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о матче
«Шахтер давил и старался, БАТЭ терпел и прижимался. Команды дали эмоцию вечера, но не бабахнули фактурой по верху таблицы.
Гол БАТЭ – это лирика. Нехайчик и Гутор прошлой осенью отмечали чемпионство в Бресте, а теперь с той же целью хлопочут на разных берегах. Мяч скользнул под ногой вратаря – Паша закинул балл в копилку очков и общего годового зачета. Очень часто в комментариях встречал, что именно Нехайчик должен стать лучшим игроком года.
Гол «Шахтера» – это пенальти. Фол был. Архипов прыгнул под электричку Филиповича. Куда тут судье деваться? (Вон Кульбаков в
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Ходасевич о пенальти в ворота БАТЭ: «Фол был. Куда тут судье деваться? Вон Кульбаков в Бресте ранее и не такие точки находил»
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о матче «Шахтер» – БАТЭ (1:1).
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