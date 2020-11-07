Юрий Пунтус: «Нам нужен Лаптев. Или, по крайней мере, такой нападающий, который будет на острие иметь моменты и, по крайней мере, забивать голы»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением о матче против «Динамо» Брест (3:2).

- Без бразильцев у вас была бы другая команда?

– Мы же ее собирали. Нам, конечно, повезло, что судьба нам подбросила этих бразильцев. Хотя, кто изнутри знает ситуацию, мы им тоже сделали много хорошего. Не хочу сказать, что бразильцы были «ненастоящими». Я немножко перефразирую, что я имею в виду. Они не были готовы. Особенно, Велозу. Это человек, который семь месяцев нигде не тренировался и не играл. Мы вот так пошагово привели их в какие-то футбольные чувства. Сегодня имеем то, что имеем.

Сказать, что мы побеждаем за счет бразильцев? Да, они – наш колорит и добавляют нам изюминку, разгоняют нашу атаку, благодаря им мы забиваем такие голы, как первый и второй, но это не значит, что только они в команде решают заглавную роль.

- Вопрос без подтекста. Не зная команду изнутри, чтобы понять. Если их убрать из команды, то команда будет медальной?

– По крайней мере я не стесняюсь, что если будем живы – здоровы, время такое, что как бы не сложилась ситуация и как бы не произошло, но если нам удастся этот костяк сохранить. Я знаю, но не называю в слух, что ребята, а я практически со всеми разговаривал, каждый из нашего коллектива знает дальнейшую судьбу по отношению его участия в следующем сезоне в «Торпедо-БелАЗ». И те, кого не будет, знают, и те, кого я хочу очень оставить. Поэтому, наша задача – это сохранить тот костяк, который я хочу оставить.

Также можно сказать, что мы провели сезон без ярко выраженного нападающего. Форварда, голеадора. Тот же Антилевский, дай Бог ему спасибо, он замещает эту должность, но он, по сути своей он не чистый форвард. Он не «девятка». Вот «девятки» у нас, к сожалению, сейчас нет. Есть Вася Журневич, но его опыт, его мастерство не позволяет быть основным нападающим в команде.

- То есть вам нужен Лаптев?

– Нам нужен Лаптев. Или, по крайней мере, такой нападающий, который будет на острие иметь моменты и, по крайней мере, забивать голы, – сказал Пунтус.