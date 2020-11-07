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Рапино о США: «Поздравляю, президент Байден и мадам вице-президент Харрис. Это много значит для женщин, ЛГБТ, иммигрантов, мусульман и коренных американцев»

08.11.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футболистка сборной США Меган Рапино поздравила кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах.

Ранее ряд американских медиа, включая CNN, AP, NBC и Fox News, сообщил о победе Байдена на выборах президента США, основываясь на данных подсчета бюллетеней и своих экспертных оценках. 

Позднее Байден объявил о своей победе на выборах. Камала Харрис станет первой женщиной вице-президентом США.

«Избранный президент Джо Байден и мадам вице-президент Камала Харрис. Поздравляю!

Невозможно недооценить, насколько это исторически и невероятно для Камалы Харрис, для чернокожих женщин и женщин из Южной Азии во всем мире, и для Америки. Давайте никогда не оглядываться назад», – написала Рапино в твиттере.

В инстаграме футболистка также опубликовала пост и несколько сторис. В частности, она запостила фото, где радуется итогам выборов – этот пост, к примеру, лайкнул защитник «Арсенала» Эктор Бельерин.

В сторис Рапино репостнула публикацию с фото Харрис и написала: «Некоторые люди понятия не имеют, как много это значит для большого количества людей. Для женщин. Для ЛГБТК+. Для BIPOC (аббревиатура расшифровывается как «Чернокожие, коренной народ и цветное население» – прим. Sports.ru). Для иммигрантов. Для мусульман. Для коренных американцев. И, честно говоря, для всех остальных тоже. Джо и Камала постоят за вас так же, как за меня».

«Равная оплата, или можете искать финансирование ЧМ в другом месте, когда я стану президентом». Байден об отклоненном иске женской сборной США

 
 
 
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President Elect @joebiden and Madam Vice President Elect @kamalaharris 2020

A post shared by Megan Rapinoe She/Her

 
 
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Футболистка сборной США Меган Рапино поздравила кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах.
 
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