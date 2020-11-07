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Стасевичу грозит дисквалификация на срок от 2 до 5 матчей

08.11.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хавбек БАТЭ Игорь Стасевич после финального свистка матча против «Шахтера» получил красную карточку в подтрибунном помещении. 

В протоколе матче было записано: «После окончания матча непристойное поведение (оскорбительные) выражения (жесты) в адрес соперника, партнера по команде, судей (включая четвертого судью), официальных лиц, зрителей».

Отметим, что теперь полузащитнику грозит дисквалификация на срок от 2 до 5 матчей (ч. 1 статьи 70 ДК). 

«Оскорбительное поведение футболиста или официального лица клуба (команды) в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 5 (пяти) матчей и штрафом в размере от 10 до 50 базовых величин», – говорится в Кодексе.

Таким образом, Стасевич может пропустить концовку чемпионата.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!

 
 
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Хавбек БАТЭ Игорь Стасевич после финального свистка матча против «Шахтера» получил красную карточку в подтрибунном помещении.
 
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