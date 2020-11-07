|
Юрий Кендыш: «Не думаю, что с назначенным пенальти возникнут вопросы»
08.11.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Шахтера»
–Неплохой матч, боевая ничья . Да, не получилось выиграть, одного гола не хватило. Мы нормально настраивались на игру, но, исходя из развития поединка, будем довольствоваться ничьей. В целом, думаю, что игра зрителям понравилась. Впереди два матча... Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы стать чемпионами.
- Показалось, в атаке у
– В принципе, мы выполняли тренерскую установку, поэтому вроде проблем не возникало. Трудно в чем-то упрекнуть команду, потому что все выкладывались на полную и показали хорошую игру.
- Что скажете про судейство? Возникало много спорных моментов.
– Знаете, мелкие спорные моменты трактовались в обе стороны одинаково. Их хватало. Пенальти? Не думаю, что с назначенным пенальти возникнут вопросы.
- Что сказал Григорчук после игры?
– Он пока давал интервью и зашел в раздевалку там была тишина, – сказал Кендыш.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Шахтера» Юрий Кендыш поделился мнением о матче против БАТЭ (1:1), передает «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)