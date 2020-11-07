Юрий Кендыш: «Не думаю, что с назначенным пенальти возникнут вопросы»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Шахтера» поделился мнением о матче против (1:1), передает «Прессбол».

–Неплохой матч, боевая ничья . Да, не получилось выиграть, одного гола не хватило. Мы нормально настраивались на игру, но, исходя из развития поединка, будем довольствоваться ничьей. В целом, думаю, что игра зрителям понравилась. Впереди два матча... Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы стать чемпионами.

- Показалось, в атаке у не все гладко складывалось: много заблокированных ударов.

– В принципе, мы выполняли тренерскую установку, поэтому вроде проблем не возникало. Трудно в чем-то упрекнуть команду, потому что все выкладывались на полную и показали хорошую игру.

- Что скажете про судейство? Возникало много спорных моментов.

– Знаете, мелкие спорные моменты трактовались в обе стороны одинаково. Их хватало. Пенальти? Не думаю, что с назначенным пенальти возникнут вопросы.

- Что сказал Григорчук после игры?

– Он пока давал интервью и зашел в раздевалку там была тишина, – сказал Кендыш.

Милевский далеко не топ, у «Энергетика» всё странно, цифры «Шахтера» взорвут ваш мозг. Сколько получают в белорусском футболе