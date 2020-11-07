Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить английский "Манчестер Юнайтед", пишет Daily Mirror .

По информации источника, игроки поддерживают назначение аргентинца и воодушевлены возможностью поработать под руководством аргентинского специалиста.

СМИ ранее писали, что боссы "МЮ" выходили на контакт с представителями Почеттино по поводу подписания контракта.

Последним место работы аргентинца был лондонский "Тоттенхэм", в котором он находился с 2014 по 2019 год. С момента ухода из стана "шпор" специалист отказался от множества предложений, в том числе от двух из "Барселоны". Отмечается, что Почеттино ждет предложения от "красных дьяволов" При этом он предупредил клуб, что также рассматривает возможность возглавить ПСЖ, если ему поступит соответствующее предложение.

Скорее всего, "МЮ" примет решение по поводу судьбы наставника команды Уле-Гуннара Сульшера во время международного перерыва.

К слову, сегодня манкунианцы одержали выездную победу над "Эвертоном" - 3:1.

Теперь "Эвертон" с 13 очками идет на пятом месте в турнирной таблице, "Юнайтед" – на 13-м (10).