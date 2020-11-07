ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед"

08.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить английский "Манчестер Юнайтед", пишет Daily Mirror.

© REUTERS / PHIL NOBLE
СМИ сообщили о желании Кавани уйти из "Манчестер Юнайтед"

По информации источника, игроки поддерживают назначение аргентинца и воодушевлены возможностью поработать под руководством аргентинского специалиста. 

СМИ ранее писали, что боссы "МЮ" выходили на контакт с представителями Почеттино по поводу подписания контракта.

Последним место работы аргентинца был лондонский "Тоттенхэм", в котором он находился с 2014 по 2019 год. С момента ухода из стана "шпор" специалист отказался от множества предложений, в том числе от двух из "Барселоны". Отмечается, что Почеттино ждет предложения от "красных дьяволов" При этом он предупредил клуб, что также рассматривает возможность возглавить ПСЖ, если ему поступит соответствующее предложение. 

Скорее всего, "МЮ" примет решение по поводу судьбы наставника команды Уле-Гуннара Сульшера во время международного перерыва.

К слову, сегодня манкунианцы одержали выездную победу над "Эвертоном" - 3:1. 

Теперь "Эвертон" с 13 очками идет на пятом месте в турнирной таблице, "Юнайтед" – на 13-м (10).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аргентинец, по информации СМИ, дважды отказал "Барселоне" - он ждет предложения от "МЮ".
 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Кендыш: «Не думаю, что с назначенным пенальти возникнут вопросы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика