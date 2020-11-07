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"Золотой" матч: БАТЭ и "Шахтер" сыграли вничью
08.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ не удержали победный счет в матче против солигорского "Шахтера" в чемпионата Беларуси, сообщает Sputnik.
© REUTERS / PHIL NOBLE
Поединок 28-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси "Шахтер" - БАТЭ состоялся в Солигорске в субботу на стадионе "Строитель". "Желто-синие" открыли счет на 25-й минуте - гол забил Павел Нехайчик. Роман Бегунов на 81-й минуте реализовал пенальти и установил итоговый счет 1:1.
Таким образом, после 28 туров борисовчане занимают первое место в таблице с 54 баллами. "Горняки" - на второй строчке и 53 очками.
Следующий матч БАТЭ проведет дома 22 ноября против бобруйской "Белшины". "Шахтер" в Бресте с этот же день сыграет против "Руха".
Сегодня также состояли еще три матча:
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За два тура до завершения национального первенства борисовчане лидируют в турнирной таблице, следом идут "горняки".
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