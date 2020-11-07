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"Золотой" матч: БАТЭ и "Шахтер" сыграли вничью

08.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ не удержали победный счет в матче против солигорского "Шахтера" в чемпионата Беларуси, сообщает Sputnik.

© REUTERS / PHIL NOBLE
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Поединок 28-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси "Шахтер" - БАТЭ состоялся в Солигорске в субботу на стадионе "Строитель". "Желто-синие" открыли счет на 25-й минуте - гол забил Павел Нехайчик. Роман Бегунов на 81-й минуте реализовал пенальти и установил итоговый счет 1:1. 

Таким образом, после 28 туров борисовчане занимают первое место в таблице с 54 баллами. "Горняки" - на второй строчке и 53 очками.

Следующий матч БАТЭ проведет дома 22 ноября против бобруйской "Белшины". "Шахтер" в Бресте с этот же день сыграет против "Руха".

Сегодня также состояли еще три матча:

  • "Смолеивичи" - "Неман" 1:4
  • "Слуцк" - "Городея" 0:1
  • "Динамо-Брест" - "Торпедо-БелАЗ" 2:3

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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За два тура до завершения национального первенства борисовчане лидируют в турнирной таблице, следом идут "горняки".
 
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