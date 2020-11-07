"Золотой" матч: БАТЭ и "Шахтер" сыграли вничью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ не удержали победный счет в матче против солигорского "Шахтера" в чемпионата Беларуси, сообщает Sputnik.

Поединок 28-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси "Шахтер" - БАТЭ состоялся в Солигорске в субботу на стадионе "Строитель". "Желто-синие" открыли счет на 25-й минуте - гол забил Павел Нехайчик. Роман Бегунов на 81-й минуте реализовал пенальти и установил итоговый счет 1:1.

Таким образом, после 28 туров борисовчане занимают первое место в таблице с 54 баллами. "Горняки" - на второй строчке и 53 очками.

Следующий матч БАТЭ проведет дома 22 ноября против бобруйской "Белшины". "Шахтер" в Бресте с этот же день сыграет против "Руха".

Сегодня также состояли еще три матча: