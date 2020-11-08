Роман Бегунов: «Чемпионство? Я верю в это»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» Роман Бегунов считает, что команда может стать чемпионом.

- Стать чемпионом реально?

– Я верю в это, – сказал Бегунов в эфире канала «ЧестнОК» .

За два тура до финиша БАТЭ опережает «Шахтер» на 1 очко.