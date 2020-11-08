|
Роман Бегунов: «Чемпионство? Я верю в это»
08.11.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Роман Бегунов считает, что команда может стать чемпионом.
- Стать чемпионом реально?
– Я верю в это, – сказал Бегунов в эфире
За два тура до финиша БАТЭ опережает «Шахтер» на 1 очко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Шахтера» Роман Бегунов считает, что команда может стать чемпионом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)