Егор Филипенко: «Ничего другого я не ожидал от судейства в Солигорске»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал работу бригады Сергея Стецурина на матче против «Шахтера» (1:1).

«Судил, как судил… Ничего другого я не ожидал от судейства в Солигорске», – сказал Филипенко на канале «ЧестнОК ».

«Шахтер» и БАТЭ ничего не решили – ничья сохранила лидерство Борисова в одно очко