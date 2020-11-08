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Егор Филипенко: «Ничего другого я не ожидал от судейства в Солигорске»
08.11.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал работу бригады Сергея Стецурина на матче против «Шахтера» (1:1).
«Судил, как судил… Ничего другого я не ожидал от судейства в Солигорске», – сказал Филипенко на
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал работу бригады Сергея Стецурина на матче против «Шахтера» (1:1).
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