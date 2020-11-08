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Павел Нехайчик: «Лучшее, что было на матче с «Шахтером», это скандирование трибун. Жыве, конечно»
08.11.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик на канале «ЧестнОК» поделился мнением о лучшем моменте матча против «Шахтера» (1:1).
– Лучшее, что было на матче с «Шахтером», это скандирование трибун.
- Какое именно?
– Жыве, конечно, – сказал Нехайчик.
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Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик на канале «ЧестнОК» поделился мнением о лучшем моменте матча против «Шахтера» (1:1).
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