|
Егор Филипенко: «Жыве Беларусь? Слышал, как это может не понравиться?»
08.11.2020 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Егор Филипенко признался, что ему понравился заряд «Жыве Беларусь!» во время матча против «Шахтера» (1:1).
- «Жыве Беларусь» слышал?
– Конечно.
- Понравилось?
– Как это может не понравиться? – сказал Филипенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник БАТЭ Егор Филипенко признался, что ему понравился заряд «Жыве Беларусь!» во время матча против «Шахтера» (1:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)