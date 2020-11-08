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Егор Филипенко: «Жыве Беларусь? Слышал, как это может не понравиться?»

08.11.2020 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко признался, что ему понравился заряд «Жыве Беларусь!» во время матча против «Шахтера» (1:1).

- «Жыве Беларусь» слышал?

– Конечно.

- Понравилось?

– Как это может не понравиться? – сказал Филипенко.

 
 
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко признался, что ему понравился заряд «Жыве Беларусь!» во время матча против «Шахтера» (1:1).
 
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