Дзюба пропустит ближайшие матчи сборной России

Источник материала: Tribuna.com

Главный сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустит ближайшие матчи национальной команды.

Ранее в Сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы.

«Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу.

Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.

Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста.

У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», – сообщил Черчесов.

Напомним, Дзюба изначально был включен в состав сборной России на ближайшие матчи с Турцией и Сербией в Лиге наций, а также с Молдовой в рамках товарищеской встречи.

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