Соболенко о перепалке с подписчиками в инстаграме: «Наша великолепная «Трибуна» как бы все это подогрела, раздула скандал»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о подробностях перепалки с подписчикам в инстаграме, а также прокомментировала пост на Tribuna.com по этому поводу.

Пока белорусов избивали, Соболенко обсуждала макияж в инстаграме. В ответ на упреки она начала хамить – многие больше не хотят за нее болеть

– Ты не промолчала в августе.

– Да.

– Тебе за это большой респект. Во всяком случае ты не промолчала. Высказала свою позицию. Что тогда «прилетело»? Расскажи немножко подробнее.

– «Прилетело» двояко: респект и ненависть. Кто как воспринял это. Но сейчас конечно же очень много хейта. Но моя вот такая вот позиция. И она такая. Я уже описывала в инстаграме: «Если вы боретесь за позицию, но почему вы меня ненавидите за мою позицию?». Считаю, что каждый человек имеет право… У каждого человека есть свои причины на что-то, на какую-то позицию. Вот у меня такая позиция и я как бы от нее не отойду. Какие-то люди считают меня предателем.

– Что от тебя хотят?

– Они хотят, чтобы я впрыгнула в инстаграм с таким флагом! И кричала об этом. Но у меня другая позиция. И у меня на это свои причины.

– Но ты следила за тем, что происходит?

– Да. Я очень следила. Я не могла спать, пока не получу сообщение от мамы, что она дома, что все хорошо. Я тоже очень много переживала и переживаю. Хочется мира во всем мире, чтобы Беларусь была мирной, которой она была. Я не бессердечная тварь (смеется).

– Тебе «прилетело» больше от сторонников БЧБ?

– Конечно, они меня ненавидят сейчас. Очень много людей меня ненавидят. Очень много «прилетело» в плане: «Блин, Арин, молодец. Мы за такую же позицию».

Но я не заметила, чтобы из-за моей позиции люди со мной перестали общаться.

Но сначала «прилетела» прямо жесть. Потом «прилетели» слова поддержки. Потом люди с той стороны написали: «Молодец, мы с такой же позицией». Сначала пошел негатив.

– А почему ты на него отвечала негативом?

– Там было другое. Комментарии были вообще под другим постом. Я выставила фотку. Но у меня инстаграм, считаю, легкий и просто позитивный. То есть захотела – написала. Независимо от каких-то обстоятельств. И когда под обычной фотографией начинают появляться комментарии… Я уже не помню слова. Я человек вспыльчивый тоже. Это тоже моя проблема, которая на корте мне мешает. Я вспылю и потом начинает доходить, что сделала. И уже пути назад нет. И наша великолепная «Трибуна», великолепные люди, наверное, там работают с очень огромным духовным миром. Они как бы все это подогрели, раздули скандал. Но по сути как получается? Человек, который оскорбляет меня за легкость какую-то в инстаграме и не поддержку его. Открываю его страницу, там просто человек и почему он меня осуждает? Почему он меня оскорбляет? Я просто спрашиваю: «Ты кто?». Суть фразы в том, что ты мне никто и ты меня так оскорбляешь. Почему? Ну и эта фраза раздулась, разлетелась, полетела и как бы вот. Я очень переживаю сильно и ко всему отношусь… Там полетели комментарии, и я даю свое мнение.

Спорт – вне политики. Спортсмены занимаются своими делом, политика – своим делом. Единственно я за что – я за мир, я за мир во всем мире. Я за то, что возвращаясь в родную Беларусь, было спокойствие. У нас нет многих вещей, которые есть в других странах. Все против насилия.

– Я общался с тренером фристайлистов Николаем Козеко. У него воспитанница Александра Романовская, которую увольняют из сборной из-за того, что она выразила свою позицию. Твоя позиция реально связана с твоим ощущением? Либо ты переживаешь за то, как потом к тебе будут относится? Закроют здесь доступ к кортам грубо говоря.

– Это чисто мое ощущение. Чисто вот я. Самая моя основная позиция – это диалог, естественно. В диалоге всегда находятся решения. Это моя самая основная позиция. Я за диалог.

– Он будет у нас? Мы его дождемся?

– Я не знаю, – сказала Соболенко в рамках YouTube-канала «Не по телеку» .