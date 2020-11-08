Леонид Кучук: «Шансы «Динамо» на финиш в тройке? Еще два тура впереди. Поэтому не знаю, как оценивать шансы. Будем играть, стараться»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук поделился мнением о матче против «Славии» (1:0) в рамках 28 тура.

Эта победа стала для столичного клуба пятой подряд в чемпионате.

– Вопросы задавайте. А то пока поднялся, пока отдышался, честно... Хорошо хоть лестницу убрали. А то пока поднимешься, пока спустишься. Давайте, задавайте.

– Леонид Станиславович, как вы оцениваете игру в целом?

– Оценка игры – на табло. Это я всегда говорю. Ты можешь набрать три очка, одно очко или не взять ничего.

– А качество игры «Динамо»?

– Мы играли очень организованно, знали все сильные стороны «Славии». Вплоть до того, с какой стороны им лучше играть, с какой – хуже. Я это поле хорошо знаю. Еще с тех пор, когда Анатолий Иванович Юревич его делал. Оно тогда было размеров 120 на 80. Это поле имеет свои особенности. И стадион, и раздевалка в том числе. Поэтому качество игры – тоже на табло...

Скажу немного о «Славии». С ней любому сопернику тяжело играть. При этом мозыряне очень здорово играют с сильными соперниками. В Мозыре есть стадион, школа, болельщики. «Славия» – команда неуступчивая, имеющая характер.

– Выход на поле Хващинского был плановой заменой?

– Замены нам диктовали обстоятельства. Необходимо, чтобы люди, которые выходят на замену, исполняли то, что от них требуется. Конечно, мы могли сделать совсем другую замену, однако совершили правильный ход. Знаете, как в шахматах говорят. Некоторые недооценивают футбол. Мол, есть шахматы, а футбол это так – побегать. Нет, не побегать. Скажем так, у нас сегодня получилось с заменой. Любой игрок, выходящий на замену, должен решить какую-то проблему. Тут нельзя гадать. Я не гадаю. Исполнит игрок, не исполнит — от этого все зависит.

– Отставание «Динамо» от третьего место сейчас составляет два очка. Как оцените шансы на финиш в первой тройке?

– Еще два тура впереди. Это такие долгие туры, это целая вечность. Поэтому не знаю, как оценивать шансы. Будем играть, стараться, – сказал Кучук.