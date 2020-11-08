ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леонид Кучук: «Шансы «Динамо» на финиш в тройке? Еще два тура впереди. Поэтому не знаю, как оценивать шансы. Будем играть, стараться»

08.11.2020 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук поделился мнением о матче против «Славии» (1:0) в рамках 28 тура.

Эта победа стала для столичного клуба пятой подряд в чемпионате.

– Вопросы задавайте. А то пока поднялся, пока отдышался, честно... Хорошо хоть лестницу убрали. А то пока поднимешься, пока спустишься. Давайте, задавайте.

– Леонид Станиславович, как вы оцениваете игру в целом?

– Оценка игры – на табло. Это я всегда говорю. Ты можешь набрать три очка, одно очко или не взять ничего.

– А качество игры «Динамо»?

– Мы играли очень организованно, знали все сильные стороны «Славии». Вплоть до того, с какой стороны им лучше играть, с какой – хуже. Я это поле хорошо знаю. Еще с тех пор, когда Анатолий Иванович Юревич его делал. Оно тогда было размеров 120 на 80. Это поле имеет свои особенности. И стадион, и раздевалка в том числе. Поэтому качество игры – тоже на табло...

Скажу немного о «Славии». С ней любому сопернику тяжело играть. При этом мозыряне очень здорово играют с сильными соперниками. В Мозыре есть стадион, школа, болельщики. «Славия» – команда неуступчивая, имеющая характер.

– Выход на поле Хващинского был плановой заменой?

– Замены нам диктовали обстоятельства. Необходимо, чтобы люди, которые выходят на замену, исполняли то, что от них требуется. Конечно, мы могли сделать совсем другую замену, однако совершили правильный ход. Знаете, как в шахматах говорят. Некоторые недооценивают футбол. Мол, есть шахматы, а футбол это так – побегать. Нет, не побегать. Скажем так, у нас сегодня получилось с заменой. Любой игрок, выходящий на замену, должен решить какую-то проблему. Тут нельзя гадать. Я не гадаю. Исполнит игрок, не исполнит — от этого все зависит.

– Отставание «Динамо» от третьего место сейчас составляет два очка. Как оцените шансы на финиш в первой тройке?

– Еще два тура впереди. Это такие долгие туры, это целая вечность. Поэтому не знаю, как оценивать шансы. Будем играть, стараться, – сказал Кучук.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук поделился мнением о матче против «Славии» (1:0) в рамках 28 тура.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Задержана Ольга Хижинкова. Она находится в Заводском РУВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus
08.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика