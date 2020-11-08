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Задержана Ольга Хижинкова. Она находится в Заводском РУВД
08.11.2020 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Задержана экс-пресс-секретарь брестского «Динамо», мисс-Беларусь 2008 Ольга Хижинкова.
Задержание произошло в Минске на площади Свободы.
Позже стало известно, что Ольга находится в Заводском РУВД. Об этом сообщил дежурный по телефону.
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Задержана экс-пресс-секретарь брестского «Динамо», мисс-Беларусь 2008 Ольга Хижинкова.
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