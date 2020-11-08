Задержан защитник Роман Гаев

Источник материала: Tribuna.com

31-летний белорусский защитник Роман Гаев задержан сегодня на акции протеста.

В настоящий момент Роман находится в Центральном РУВД.

Ранее футболист высказывался о протестах:

Роман Гаев о мирных протестах: «И если у нас получится вот так красиво и мирно перевернуть страницу, то это станет визитной карточкой Беларуси!»

Напомним, сегодня сообщалось о задержании спортсменов: легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина. Их задержали, когда молодые люди находились в автомобиле на парковке.