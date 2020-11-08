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Задержан защитник Роман Гаев
08.11.2020 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
31-летний белорусский защитник Роман Гаев задержан сегодня на акции протеста.
В настоящий момент Роман находится в Центральном РУВД.
Ранее футболист высказывался о протестах:
Напомним, сегодня сообщалось о задержании спортсменов: легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина. Их задержали, когда молодые люди находились в автомобиле на парковке.
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31-летний белорусский защитник Роман Гаев задержан сегодня на акции протеста.
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