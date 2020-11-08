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Веретило поддержал задержанную Хижинкову: «Оля, держись. Ты сильная и справишься с этим. Мы все справимся
08.11.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник и капитан брестского «Динамо» Олег Веретило поддержал задержанную сегодня экс-пресс-секретаря команды Ольгу Хижинкову.
«Оля, держись. Ты сильная и справишься с этим. Мы все справимся
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Веретило поддержал задержанную Хижинкову: «Оля, держись. Ты сильная и справишься с этим. Мы все справимся
Защитник и капитан брестского «Динамо» Олег Веретило поддержал задержанную сегодня экс-пресс-секретаря команды Ольгу Хижинкову.
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