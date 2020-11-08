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Захаров и Басков приняли участие в провластном митинге «За единую Беларусь!»
08.11.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров и председатель ФХБ Дмитрий Басков приняли участие в сегодняшнем провластном автопробеге «За единую Беларусь!».
После того как колонна проехала по МКАД, автомобили снова вернулись в Липки. Тут участников ждал концерт, бесплатная солдатская каша из полевой кухни, шашлык и другие угощения, пишет
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров и председатель ФХБ Дмитрий Басков приняли участие в сегодняшнем провластном автопробеге «За единую...
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