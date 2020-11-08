Экс член КДК АБФФ и бывший следователь Венчиков о задержании Кравченко, Ганина и Хижинковой: «Можно избивать мирных граждан и пробить еще 3 дна мрака. А что поменяется?»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-член КДК АБФФ и бывший следователь Сергей Венчиков прокомментировал сегодняшние задержания легкоатлета Андрея Кравченко, боксера Ивана Ганина и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову, передает корреспондент Tribuna.com.

«Сегодня задержали Кравченко, Ганина, Хижинкову. Задержали без каких-либо законных на это оснований. Впрочем, все мы за 3 месяца знаем эти «основания». Многое «сделано» на сегодня, и уже очень многое сказано абсолютным большинством народа. Добавлю только одно, что можно все станции метро ежедневно закрывать, автобусные, троллейбусные маршруты отменять, задерживать врачей, женщин, пенсионеров и избивать мирных граждан, пробить еще 3 дна мрака. А что поменяется? Ответ – ничего! И не поменяется, точка невозврата пройдена и чем быстрее люди в балаклавах это поймут, тем стремительнее наша страна станет по настоящему свободной, независимой и процветающей. Андрей, Иван и Ольга, держитесь, я с вами!

Отметим, что Сергей Венчиков около 10 лет работал следователем прокуратуры района и следователем по важнейшим делам прокуратуры города Минска, старший прокурор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры, заместитель прокурора Первомайского района города Минска, курирующего надзор за органами внутренних дел и следственного комитета до февраля 2016 года.