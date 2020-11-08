ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс член КДК АБФФ и бывший следователь Венчиков о задержании Кравченко, Ганина и Хижинковой: «Можно избивать мирных граждан и пробить еще 3 дна мрака. А что поменяется?»

08.11.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-член КДК АБФФ и бывший следователь Сергей Венчиков прокомментировал сегодняшние задержания легкоатлета Андрея Кравченко, боксера Ивана Ганина и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову, передает корреспондент Tribuna.com.

«Сегодня задержали Кравченко, Ганина, Хижинкову. Задержали без каких-либо законных на это оснований. Впрочем, все мы за 3 месяца знаем эти «основания». Многое «сделано» на сегодня, и уже очень многое сказано абсолютным большинством народа. Добавлю только одно, что можно все станции метро ежедневно закрывать, автобусные, троллейбусные маршруты отменять, задерживать врачей, женщин, пенсионеров и избивать мирных граждан, пробить еще 3 дна мрака. А что поменяется? Ответ – ничего! И не поменяется, точка невозврата пройдена и чем быстрее люди в балаклавах это поймут, тем стремительнее наша страна станет по настоящему свободной, независимой и процветающей. Андрей, Иван и Ольга, держитесь, я с вами!

Отметим, что Сергей Венчиков около 10 лет работал следователем прокуратуры района и следователем по важнейшим делам прокуратуры города Минска, старший прокурор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры, заместитель прокурора Первомайского района города Минска, курирующего надзор за органами внутренних дел и следственного комитета до февраля 2016 года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-член КДК АБФФ и бывший следователь Сергей Венчиков прокомментировал сегодняшние задержания легкоатлета Андрея Кравченко, боксера Ивана Ганина и...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Веретило поддержал задержанную Хижинкову: «Оля, держись. Ты сильная и справишься с этим. Мы все справимся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus
08.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика