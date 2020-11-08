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Дзюба о видео: «Я не идеален, как и любой человек. Все мы грешные»
09.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
«Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению.
Я во многом виноват, в этом могу винить только себя. Но в такие мгновения, когда почти все отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной. Кто поддержал меня в такую трудную минуту. Вы были рядом. Близкие, родные, семья, друзья. Даже люди, которые мне незнакомы, поддерживали. Их было очень много», – сказал Дзюба в своем обращении.
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался на тему появления интимного видео со своим участием.
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