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Дзюба о видео: «Я не идеален, как и любой человек. Все мы грешные»

09.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался на тему появления интимного видео со своим участием.

«Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению.

Я во многом виноват, в этом могу винить только себя. Но в такие мгновения, когда почти все отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной. Кто поддержал меня в такую трудную минуту. Вы были рядом. Близкие, родные, семья, друзья. Даже люди, которые мне незнакомы, поддерживали. Их было очень много», – сказал Дзюба в своем обращении.

Сложный день Артема Дзюбы: отцепили от сборной, оскорбляли свои, сам запорол пенальти, но забил важнейший победный «Краснодару»

 
 
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался на тему появления интимного видео со своим участием.
 
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