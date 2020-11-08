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Гимнастка Наталья Лещик: «Я думаю, что называя «фашистами» зверье, которое мы видим на улицах нашей страны, мы оскорбляем самих фашистов»

09.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Гимнастка Наталья Лещик возмущена массовыми задержаниями на улицах городов Беларуси.

«Я думаю, что называя «фашистами» зверье, которое мы видим на улицах нашей страны, мы оскорбляем самих фашистов! У меня нет слова для обозначения жести, которую сейчас творят те, кто должен защищать граждан своей страны! Как можно бить до крови пожилых людей, которые ничего тебе не сделали? Как можно стрелять в людей без оружия? Как можно задерживать и сажать лучших людей этой страны? Так много как...

«А фашист все равно ты» – как саркастически замечают @belteanews.

«Зла не хватает» – как совсем не саркастически замечаю по себе я», – написала Лещик в инстаграм.

 
 
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