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Шикавка, Гайдучик, Лынько, Степанов, Кротов поддержали задержанного Гаева
09.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ряд футболистов поддержали задержанного сегодня на акции протеста бывшего защитника «Крумкачоў» Романа Гаева.
Слова поддержки написали Евгений Шикавка, Сергей Лынько, Роман Степанов, Виталий Гайдучик, Александр Кротов.
Ранее сообщалось, что Гаев находится в Центральном РОВД.
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Ряд футболистов поддержали задержанного сегодня на акции протеста бывшего защитника «Крумкачоў» Романа Гаева.
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