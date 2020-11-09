Число задержанных на акциях протестов 8 ноября превысило 900 человек

Источник материала: Tribuna.com

Число задержанных на акциях протестов 8 ноября по состоянию на 23.30 превысило 900 человек, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Задерживали людей в основном в Минске, а также в некоторых других городах, в том числе Витебске, Гродно, Гомеле, Березе, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах, Полоцке, Могилеве.

Среди спортсменов известно о задержании многоборца Андрея Кравченко, кикбоксера Ивана Ганина, бывшего пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольги Хижинковой, футболиста Романа Гаева, гимнаста Семена Букина.