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Число задержанных на акциях протестов 8 ноября превысило 900 человек

09.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Число задержанных на акциях протестов 8 ноября по состоянию на 23.30 превысило 900 человек, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Задерживали людей в основном в Минске, а также в некоторых других городах, в том числе Витебске, Гродно, Гомеле, Березе, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах, Полоцке, Могилеве.

Среди спортсменов известно о задержании многоборца Андрея Кравченко, кикбоксера Ивана Ганина, бывшего пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольги Хижинковой, футболиста Романа Гаева, гимнаста Семена Букина.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Число задержанных на акциях протестов 8 ноября по состоянию на 23.30 превысило 900 человек, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».
 
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