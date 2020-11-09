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Число задержанных на акциях протестов 8 ноября превысило 900 человек
09.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Число задержанных на акциях протестов 8 ноября по состоянию на 23.30 превысило 900 человек, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».
Задерживали людей в основном в Минске, а также в некоторых других городах, в том числе Витебске, Гродно, Гомеле, Березе, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах, Полоцке, Могилеве.
Среди спортсменов известно о задержании многоборца Андрея Кравченко, кикбоксера Ивана Ганина, бывшего пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольги Хижинковой, футболиста Романа Гаева, гимнаста Семена Букина.
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Число задержанных на акциях протестов 8 ноября по состоянию на 23.30 превысило 900 человек, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».
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