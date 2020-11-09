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Никита Мещеряков – футболистам после задержания Гаева: «Продолжайте молчать, ребята! Видимо, вы полностью согласны с тем, что происходит»

09.11.2020 10:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский баскетболист Никита Мещеряков высказался после задержания футбольного защитника Романа Гаева.

«Продолжайте молчать, ребята! Видимо, вы полностью согласны с тем, что происходит. Когда-нибудь с вами тоже что-то случится  не по справедливости, и все дружно промолчат», – написал Мещеряков.

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Никита Мещеряков – футболистам после задержания Гаева: «Продолжайте молчать, ребята! Видимо, вы полностью согласны с тем, что происходит»

 
 
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Белорусский баскетболист Никита Мещеряков высказался после задержания футбольного защитника Романа Гаева.
 
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