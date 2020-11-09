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Задержанного экс-защитника «Крумкачоў» Гаева перевели в Жодино
09.11.2020 10:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футболиста Романа Гаева перевели из Центрального РУВД Минска в СИЗО города Жодино.
31-летний белорусский защитник рогачевского «Днепра», бывший игрок «Крумкачоў» Роман Гаев был задержан в воскресенье на акции протеста.
Напомним, в Жодино также перевели легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина.
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Футболиста Романа Гаева перевели из Центрального РУВД Минска в СИЗО города Жодино.
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