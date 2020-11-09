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Левченко о задержании Гаева: «Футболисты, может, хватит молчать? Может, в вас проснется хоть какая-то солидарность?»
09.11.2020 10:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала задержание футбольного защитника Романа Гаева.
«Футболисты, может, хватит молчать? Я уважаю вас как спортсменов, но, может, в вас проснется хоть какая-то солидарность? Это ваши коллеги и им нужна ваша поддержка», – написала Левченко.
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Левченко о задержании Гаева: «Футболисты, может, хватит молчать? Может, в вас проснется хоть какая-то солидарность?»
Белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала задержание футбольного защитника Романа Гаева.
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