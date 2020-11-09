Левченко о задержании Гаева: «Футболисты, может, хватит молчать? Может, в вас проснется хоть какая-то солидарность?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала задержание футбольного защитника Романа Гаева.

«Футболисты, может, хватит молчать? Я уважаю вас как спортсменов, но, может, в вас проснется хоть какая-то солидарность? Это ваши коллеги и им нужна ваша поддержка», – написала Левченко.

Шикавка, Гайдучик, Лынько, Степанов, Кротов поддержали задержанного Гаева



