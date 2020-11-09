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Бонд поддержала Хижинокву: «Оля, у тебя большое доброе сердце и чистые помыслы – это самое главное!»

09.11.2020 10:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская ведущая Анна Бонд поддержала задержанную экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову.

«Оля, у тебя большое доброе сердце и чистые помыслы – это самое главное!

Что-то не спится мне сегодня. Как представлю, что более тысячи задержанных остаются в ужасных условиях, то становится страшно. Униженные, избитые, без сна.

Цифра задержанных за время мирных маршей уже приближается к 20 тысячам. Все вы – герои, каждый из вас. Сил и терпения их семьям. Я знаю, как это быть в безызвестности и ждать, ждать, ждать. Держитесь милые! Мы – вместе», – написала Бонд.

Бонд поддержала Хижинокву: «Оля, у тебя большое доброе сердце и чистые помыслы – это самое главное!»

 
 
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Белорусская ведущая Анна Бонд поддержала задержанную экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову.
 
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