﻿ Депутат Марзалюк – выступившим против Лукашенко спортсменам: «Вы когда были искренними? Вы хотите сказать, что все перевернуло у вас 9-10 августа?». 21.by
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Депутат Марзалюк – выступившим против Лукашенко спортсменам: «Вы когда были искренними? Вы хотите сказать, что все перевернуло у вас 9-10 августа?»

09.11.2020 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк раскритиковал спортсменов, которые выступили против действия нынешней власти.

«Все знают в стране, что есть рождественские встречи, старый Новый год, когда президент приглашает наиболее с его точки зрения отличившихся, награжденных, и все вместе празднуют завершение новогодних праздников. Там же вручают и награды, так было и в начале этого года.

Мне непонятно (я там был): на этом старом Новом году была Александра Герасименя, она поднимала здравицу, как и все, за главу государства. Она была рядом, она танцевала в этом же круге.

Или Станюта, которая была на открытии ресторана «Лебяжий» в декабре 2019 года, я там тоже был. У нее «знойной мечтой» было ангажировать на белый танец главу государства.

Один вопрос: вы когда были искренними? Вы когда были честными? Вы хотите сказать, что все перевернуло у вас 9-10 августа? Один день или два дня?

Я хочу понять одну вещь: если вы из рук этого человека получали награды, земельные участки, получили все то… Я уже не говорю про допинг-скандалы, когда государство поддерживало вас в процессе этих допинг-скандалов. Не буду называть фамилий, все знают эти фамилии», – сказал Марзалюк.

 
 
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Депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк раскритиковал спортсменов, которые выступили против действия нынешней власти.
 
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