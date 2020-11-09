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Алексей Бага возглавит «Актобе». Контракт будет заключен на два года (Vesti.kz) 

09.11.2020 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Актобе» определился с кандидатурой главного тренера после возвращения в КПЛ

Как сообщает источник, новым наставником клуба станет Алексей Бага

39-летний белорусский специалист дорабатывает сезон в литовском «Жальгирисе» из Вильнюса. Ожидается, что контракт с «Актобе» будет заключен в конце ноября на два года с опцией продления.

На КПЛ-2021 перед Багой поставят задачу вывести команду в еврокубки.

 
 
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«Актобе» определился с кандидатурой главного тренера после возвращения в КПЛ.
 
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