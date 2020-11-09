Алексей Бага возглавит «Актобе». Контракт будет заключен на два года (Vesti.kz) 

Источник материала: Tribuna.com

«Актобе» определился с кандидатурой главного тренера после возвращения в КПЛ .

Как сообщает источник, новым наставником клуба станет Алексей Бага .

39-летний белорусский специалист дорабатывает сезон в литовском «Жальгирисе» из Вильнюса. Ожидается, что контракт с «Актобе» будет заключен в конце ноября на два года с опцией продления.

На КПЛ-2021 перед Багой поставят задачу вывести команду в еврокубки.