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Алексей Бага возглавит «Актобе». Контракт будет заключен на два года (Vesti.kz)
09.11.2020 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщает источник, новым наставником клуба станет
39-летний белорусский специалист дорабатывает сезон в литовском «Жальгирисе» из Вильнюса. Ожидается, что контракт с «Актобе» будет заключен в конце ноября на два года с опцией продления.
На КПЛ-2021 перед Багой поставят задачу вывести команду в еврокубки.
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«Актобе» определился с кандидатурой главного тренера после возвращения в КПЛ.
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