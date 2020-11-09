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Николай Ходасевич: «Мне перед матчем «Шахтер» – БАТЭ позвонили два человека и сказали, что что-то этот Стецурин им не нравится. Может работать в пользу «горняков»

09.11.2020 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о судействе Сергея Стецурина в матче «Шахтер» – БАТЭ.

«Мне перед матчем позвонили два человека и сказали, что что-то этот Стецурин им не нравится перед матчем «Шахтер» – БАТЭ. Что-то он такой, может работать в пользу «Шахтера», в пользу хозяев, поэтому надо присмотреться. Вы знаете, что я против всяческих заговоров, но пометочку такую поставил.

Я могу сразу сказать, что главный рефери матча отработал игру на хорошем уровне. Вы сейчас спросите: а как же пенальти эти? Но так подождите, там два надо было поставить.

Стецурин... Давайте представим, что он хотел прибить БАТЭ. Но это же не 90-е годы, когда с кассетой снимали из-за угла эти матчи, и там можно было творить все что угодно. Ну невозможно же так работать, если рефери собирается идти работать еще в Европу и там идти по стопам Кульбакова. Но если отталкиваться от этих заговоров, в которые я не верю, то, конечно, он свою работу сделал, устранив Стасевича уже в подтрибунном помещении. Если Стасевич пропустит матч против минского «Динамо», то это будет сработано все в пользу «Шахтера». Давайте это оставим, если вы верите в заговоры», – сказал Ходасевич в эфире своего YouTube-канала.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!

 
 
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