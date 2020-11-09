Саснович вышла во второй круг турнира в Австрии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира в Линце, сообщает Sputnik.

Саснович занимает 92-ю позицию в рейтинге WTA, ее соперница американка Бернарда Пера находится на 61-м месте. С начала матча белоруска захватила инициативу, не оставив своей оппонентке шансов – 6:3, 6:1.

Встреча длилась почти полтора часа.

Во вторник 10 ноября на австрийский корт выйдет еще одна белоруска – Арина Соболенко (11 WTA), ей будет противостоять итальянка Ясмине Паолини (94 WTA).

Призовой фонд турнира составляет 202 тысячи долларов США.