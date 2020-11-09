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Саснович вышла во второй круг турнира в Австрии
09.11.2020 18:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира в Линце, сообщает Sputnik.
© AFP 2020 / PATRICK HAMILTON
Саснович занимает 92-ю позицию в рейтинге WTA, ее соперница американка Бернарда Пера находится на 61-м месте. С начала матча белоруска захватила инициативу, не оставив своей оппонентке шансов – 6:3, 6:1.
Встреча длилась почти полтора часа.
Во вторник 10 ноября на австрийский корт выйдет еще одна белоруска – Арина Соболенко (11 WTA), ей будет противостоять итальянка Ясмине Паолини (94 WTA).
Призовой фонд турнира составляет 202 тысячи долларов США.
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Белорусская спортсменка не испытала проблем с американкой в первом и втором сетах, записав на свой счет достаточно легкую победу.
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