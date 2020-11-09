ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саснович вышла во второй круг турнира в Австрии

09.11.2020 18:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира в Линце, сообщает Sputnik.

© AFP 2020 / PATRICK HAMILTON
Соболенко и Азаренко поднялись в мировом теннисном рейтинге

Саснович занимает 92-ю позицию в рейтинге WTA, ее соперница американка Бернарда Пера находится на 61-м месте. С начала матча белоруска захватила инициативу, не оставив своей оппонентке шансов – 6:3, 6:1.

Встреча длилась почти полтора часа.

Во вторник 10 ноября на австрийский корт выйдет еще одна белоруска – Арина Соболенко (11 WTA), ей будет противостоять итальянка Ясмине Паолини (94 WTA).

Призовой фонд турнира составляет 202 тысячи долларов США.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская спортсменка не испытала проблем с американкой в первом и втором сетах, записав на свой счет достаточно легкую победу.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Мне перед матчем «Шахтер» – БАТЭ позвонили два человека и сказали, что что-то этот Стецурин им не нравится. Может работать в пользу «горняков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика