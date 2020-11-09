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Бережков может покинуть пост спортивного директора ФХБ («БХ»)
09.11.2020 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков может покинуть свой пост, сообщает
Напомним, что ранее функционер
Бережков стал спортдиректором в июле 2018 года. До этого Бережков отвечал за развитие интернет-проектов «СБ»,
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Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков может покинуть свой пост, сообщает «БХ».
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