Супруга Кравченко Максимова: «Мерзкие люди, забравшие мужа, и мизинца его не стоят, они никто и ничто по сравнению с ним»

Источник материала: Tribuna.com

Супруга Андрея Кравченко Яна Максимова поделилась эмоциями после задержания мужа.

– Вы были готовы к тому, что Андрея рано или поздно задержат?

– Нет, совершенно нет. За всеми событиями, за всей жестокостью, что творится на улицах, я смотрела со стороны. Но сейчас это все коснулось моей семьи, и, естественно, воспринимаю события очень глубоко. Как прочитала, Андрея задерживали очень жестоко. Эти мерзкие люди, забравшие моего мужа, и мизинца Андрея не стоят, они вообще никто и ничто по сравнению с этим человеком. Мне очень неприятно, даже не знаю, как описать все то, что думаю обо всех событиях в стране и о том, что произошло вчера.

Я сейчас вспомнила, что произошло у нас дома вчера [8 ноября]. На стене висела большая картина, которую Андрею подарила поклонница после Олимпийских игр. Мы не могли ее содрать лет пять со стены – а вчера она сама отвалилась. Не просто так, по-моему. Бог все видит, – сказала Максимова.

Напомним, что вчера легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин были задержаны. В момент задержания они находились в машине на одной из парковок в центре Минска.

«Тронувшие беззащитных людей заслуживают смертной казни». Жена Кравченко – о задержании мужа и событиях в стране