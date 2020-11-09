ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Супруга Кравченко Максимова: «Мерзкие люди, забравшие мужа, и мизинца его не стоят, они никто и ничто по сравнению с ним»

09.11.2020 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Супруга Андрея Кравченко Яна Максимова поделилась эмоциями после задержания мужа.

– Вы были готовы к тому, что Андрея рано или поздно задержат?

– Нет, совершенно нет. За всеми событиями, за всей жестокостью, что творится на улицах, я смотрела со стороны. Но сейчас это все коснулось моей семьи, и, естественно, воспринимаю события очень глубоко. Как прочитала, Андрея задерживали очень жестоко. Эти мерзкие люди, забравшие моего мужа, и мизинца Андрея не стоят, они вообще никто и ничто по сравнению с этим человеком. Мне очень неприятно, даже не знаю, как описать все то, что думаю обо всех событиях в стране и о том, что произошло вчера.

Я сейчас вспомнила, что произошло у нас дома вчера [8 ноября]. На стене висела большая картина, которую Андрею подарила поклонница после Олимпийских игр. Мы не могли ее содрать лет пять со стены – а вчера она сама отвалилась. Не просто так, по-моему. Бог все видит, – сказала Максимова.

Напомним, что вчера легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин были задержаны. В момент задержания они находились в машине на одной из парковок в центре Минска.

«Тронувшие беззащитных людей заслуживают смертной казни». Жена Кравченко – о задержании мужа и событиях в стране

Стресс-тест во время роупджампинга — проверили умным гаджетом, что происходит с организмом в экстремальных ситуациях

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга Андрея Кравченко Яна Максимова поделилась эмоциями после задержания мужа.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Хочу выразить поддержку Ольге Хижинковой. Я не представляю сейчас, когда Мисс Беларусь-2008 может оказаться... Ну, хер знает где»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика