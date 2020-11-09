Ходасевич об удалении Стасевича в матче против «Шахтера»: «Он будет молча кушать вот это вот наказание? Или что-то скажет?»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич обратился к Игорю Стасевичу. Напомним, что Стасевич после финального свистка матча против получил красную карточку в подтрибунном помещении. Теперь ему грозит дисквалификация на срок от 2 до 5 игр.

«Игорь Стасевич приезжает из сборной и ложится на больничку, сдавая положительный тест на вместе со Стасом Драгуном. И БАТЭ играет без , потому что он там съездил в сборную, он всегда исправно приезжает в сборную. Никогда никаких не было проблем. Он пропускает важнейший матч , то есть по сути страдает клуб – это раз. Второе – Игорь Стасевич молча кушает, когда не вызывают в сборную его партнера Стаса Драгуна, мы знаем все по какой причине не вызывают в сборную Стаса Драгуна, черт подери... Игорь Стасевич молча кушает и едет в сборную. Сейчас вызов в национальную команду. Игорь Стасевич молча кушает, что туда не едет не только Драгун, но уже не едет и Нехайчик.

И вот теперь кульминационный момент: Игорь Стасевич будет молча кушать вот это вот наказание? Или он что-то скажет?

В Доме футбола две руки. Одной рукой Дом футбола управляет чемпионатом Беларуси, а второй руководит сборными. И вот одна рука говорит: «Игорь Стасевич, давай, до свидания! Пошел вон из разбора чемпионских». А второй рукой: «Игоречек, ты нам нужен для сборной. У нас же такие важные матчи сейчас».

Игорь Стасевич будет кушать это все или нет? Это вопрос к Игорю Стасевичу, который ведет себя в информационном поле абсолютно выверенно. Но здесь очень важный момент. Игорь Стасевич, как ты себя поведешь в этой ситуации», – сказал Ходасевич в эфире своего YouTube-канала .