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Ходасевич об удалении Стасевича в матче против «Шахтера»: «Он будет молча кушать вот это вот наказание? Или что-то скажет?»
09.11.2020 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич обратился к Игорю Стасевичу. Напомним, что Стасевич после финального свистка матча против
«Игорь Стасевич приезжает из сборной и ложится на больничку, сдавая положительный тест на
И вот теперь кульминационный момент: Игорь Стасевич будет молча кушать вот это вот наказание? Или он что-то скажет?
В Доме футбола две руки. Одной рукой Дом футбола управляет чемпионатом Беларуси, а второй руководит сборными. И вот одна рука говорит: «Игорь Стасевич, давай, до свидания! Пошел вон из разбора чемпионских». А второй рукой: «Игоречек, ты нам нужен для сборной. У нас же такие важные матчи сейчас».
Игорь Стасевич будет кушать это все или нет? Это вопрос к Игорю Стасевичу, который ведет себя в информационном поле абсолютно выверенно. Но здесь очень важный момент. Игорь Стасевич, как ты себя поведешь в этой ситуации», – сказал Ходасевич в эфире своего
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Ходасевич об удалении Стасевича в матче против «Шахтера»: «Он будет молча кушать вот это вот наказание? Или что-то скажет?»
Журналист Николай Ходасевич обратился к Игорю Стасевичу.
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