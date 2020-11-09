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Гаева оштрафовали на 270 рублей
09.11.2020 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
31-летний белорусский защитник рогачевского «Днепра» Роман Гаев оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей). Игрок уже на свободе, сообщает корреспондент Tribuna.com.
Напомним, что вчера футболист был задержан на акции протеста. Футболиста доставили в Центральный РУВД Минска, а оттуда перевели в СИЗО города Жодино.
В Жодино также перевели легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина.
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31-летний белорусский защитник рогачевского «Днепра» Роман Гаев оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей).
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