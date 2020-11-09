Гаева оштрафовали на 270 рублей

Источник материала: Tribuna.com

31-летний белорусский защитник рогачевского «Днепра» Роман Гаев оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей). Игрок уже на свободе, сообщает корреспондент Tribuna.com.

Напомним, что вчера футболист был задержан на акции протеста. Футболиста доставили в Центральный РУВД Минска, а оттуда перевели в СИЗО города Жодино.

В Жодино также перевели легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина.

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