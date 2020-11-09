Лисакович не полетит со сборной на матч с румынами по семейным обстоятельствам, но сыграет с литовцами и албанцами

Источник материала: Tribuna.com

Форвард московского и сборной Беларуси Виталий Лисакович не полетит со сборной Беларуси на товарищеский матч с румынами по семейным обстоятельствам, сообщает «Прессбол».

Однако нападающий будет готовиться вместе с национальной командой ко встречам с литовцами и албанцами в наций. Поединки состоятся соответственно 11, 15 и 18 ноября.

Подробную статистику Лисаковича можно посмотреть здесь.

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