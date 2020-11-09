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Лисакович не полетит со сборной на матч с румынами по семейным обстоятельствам, но сыграет с литовцами и албанцами
09.11.2020 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард московского
Однако нападающий будет готовиться вместе с национальной командой ко встречам с литовцами и албанцами в
Подробную статистику Лисаковича можно посмотреть
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Лисакович не полетит со сборной на матч с румынами по семейным обстоятельствам, но сыграет с литовцами и албанцами
Форвард московского «Локомотива» и сборной Беларуси Виталий Лисакович не полетит со сборной Беларуси на товарищеский матч с румынами по семейным...
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